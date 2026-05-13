Nuove carte d' identità elettroniche open day e aperture straordinarie per sostituire il vecchio documento

Il Comune di Osimo ha annunciato aperture straordinarie degli uffici anagrafe per facilitare la sostituzione delle carte d'identità cartacee con quelle elettroniche. Questa iniziativa si inserisce in un programma che prevede open day dedicati e aperture fuori orario per i cittadini, in vista della scadenza del 3 agosto 2026, data entro la quale i documenti cartacei non saranno più validi.

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