Il Comune di Osimo ha annunciato che, in vista della scadenza del 3 agosto, si terranno nuovamente gli Open Day presso gli uffici anagrafe dedicati al rinnovo delle carte di identità elettroniche. Le giornate sono state organizzate per facilitare gli utenti nel processo di rinnovo, offrendo la possibilità di completare l’operazione senza appuntamento. Questa iniziativa si svolgerà in più date stabilite dall’amministrazione comunale.

Si avvicina la scadenza del 3 agosto e il Comune di Osimo ripropone gli Open Day degli uffici anagrafe per il rinnovo della Carta di identità elettronica. Dal 4 agosto, infatti, le vecchie carte di identità cartacee non saranno più valide anche se non ancora scadute. L’appello è quindi a tutti coloro che hanno ancora la versione non elettronica di presentarsi in Comune per il cambio nei giorni di apertura straordinaria che sono stati concordati oggi assieme ai responsabili del settore anagrafe, in modo tale da evitare sovraffollamenti agli sportelli negli orari di apertura ordinaria in prossimità del 3 agosto. I prossimi open day saranno sabato e il 6 giugno dalle ore 9 alle 17.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carte d’identità elettroniche. Open day per fare il rinnovo

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La carta d'identità elettronica diventa OBBLIGATORIA da agosto 2026

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