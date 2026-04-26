Stallone torna nel noir | il cult di Mangold diventa una serie TV

L’attore e produttore Sylvester Stallone torna sul piccolo schermo con una nuova serie TV ispirata a un film del 1997. La produzione, diretta dal regista James Mangold, si concentra sulle tensioni e le dinamiche di potere nel New Jersey, offrendo un approfondimento narrativo rispetto alla pellicola originale. La serie rappresenta una trasposizione del cult cinematografico, ampliando gli aspetti tematici e i personaggi coinvolti.

? Cosa sapere James Mangold trasforma il film Cop Land del 1997 in una serie televisiva.. Il progetto con Sylvester Stallone approfondisce le dinamiche di potere nel New Jersey.. James Mangold riprende il controllo di un universo noir nel 1997 trasformandolo in una produzione seriale, riportando al centro della scena la figura di Freddy Heflin interpretata da Sylvester Stallone. Dopo quasi trent’anni dal debutto cinematografico, l’opera che aveva ridefinito i contorni del crime drama urbano si prepara a una nuova vita attraverso il formato televisivo. Il progetto mira a esplorare con maggiore profondità le dinamiche di potere e le zone d’ombra di una comunità del New Jersey, dove il confine tra legge e criminalità risulta estremamente labile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stallone torna nel noir: il cult di Mangold diventa una serie TV Notizie correlate Cop Land, James Mangold sta sviluppando una serie TV basata sul cult poliziesco con Sylvester StalloneIl regista ha deciso di trasformare il suo Cop Land del 1997 in una serie TV per Paramount e Miramax, riprendendo in mano quella storia di poliziotti... Polanski e “Rosemary’s Baby” : il thriller cult torna al cinema Rouge et Noir di Palermo nel 2026.Il capolavoro di Roman Polanski, “Rosemary’s Baby”, rivive sul grande schermo al cinema Rouge et Noir di Palermo a partire dal 16 febbraio 2026.