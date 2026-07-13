Carlo Boscolo, 20 anni, è morto in un incidente sulla strada Romea dopo aver lasciato il lavoro in un ristorante. L’incidente è avvenuto durante una deviazione causata da lavori in corso, che ha portato a un impatto fatale. Prima dell’incidente, aveva partecipato a una festa con amici e aveva inviato un ultimo messaggio a un’amica. La vittima aveva trascorso il giorno tra le cucine del ristorante e la serata con amici prima di perdere il controllo dell’auto.

ROSOLINA - Carlo Boscolo aveva finalmente staccato dal lavoro. Dopo ore trascorse ai fornelli del ristorante Al Monte lungo la statale si era concesso quello che, per un ragazzo di vent'anni, avrebbe dovuto essere soltanto qualche ora di spensieratezza: una serata con gli amici alla discoteca Riviera a Rosolina Mare, un modo per allentare la tensione di un periodo non semplice e godersi una notte d'estate. Nessuno, però, riesce ancora a spiegarsi perché, all'alba, invece di rientrare verso casa, abbia imboccato la Romea in direzione di Sottomarina. Forse voleva fermarsi a mangiare un panino, come fanno tanti ragazzi dopo una notte in discoteca. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Carlo Boscolo muore a 20 anni nell'incidente sulla Romea: la festa dopo il lavoro, l'ultimo messaggio dell'amica e la deviazione fatale. Chi era

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

AUTO FUORI STRADA SULLA ROMEA, CARLO MUORE A 20 ANNI. E' LA QUINTA VITTIMA IN POCHI ... | 12/07/2026

Notizie e thread social correlati

Incidente sulla Romea, Carlo Boscolo perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: morto sul colpo. Aveva 20 anniAlle prime ore di domenica 12 luglio, un'auto è uscita di strada sulla Romea, provocando la morte di un giovane di 20 anni.

Venezia, esce di strada in auto: muore Carlo Boscolo, un ventenne di Rosolina. È la quinta vittima in quattro mesi sulla strada statale RomeaUn giovane di 20 anni ha perso la vita domenica mattina a Sant’Anna di Chioggia, dopo aver perso il controllo di un pick-up e uscito di strada.

Temi più discussi: Venezia, esce di strada in auto: muore Carlo Boscolo, un ventenne di Rosolina. È la quinta vittima in quattro mesi sulla strada statale Romea; Tragedia sulla Romea, muore a 20 anni Carlo Boscolo: Rosolina sotto choc; Incidente sulla Romea, Carlo Boscolo perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: morto sul colpo. Aveva 20 anni; Addio Carlo, morto a 20 anni, aveva il mondo in mano.

La morte di Carlo Boscolo, 20 anni, è una tragedia che colpisce l’intera comunità. La SS309 #Romea continua a essere una delle strade più pericolose del nostro Paese. Ho presentato un’interrogazione per accelerare gli interventi di messa in sicurezza tinyur x.com

Carlo Boscolo muore a 20 anni nell'incidente sulla Romea: la festa dopo il lavoro, l'ultimo messaggio dell'amica e la deviazione fatale. Chi eraROSOLINA - Carlo Boscolo aveva finalmente staccato dal lavoro. Dopo ore trascorse ai fornelli del ristorante Al Monte lungo la statale si era concesso quello che, per un ragazzo di ... ilgazzettino.it

Addio Carlo, morto a 20 anni, aveva il mondo in manoC'è sgomento a Rosolina per la morte di Carlo Boscolo in un incidente sulla Romea. Il sindaco Grossato: Basta, sono arrabbiato ... polesine24.it