Alle prime ore di domenica 12 luglio, un'auto è uscita di strada sulla Romea, provocando la morte di un giovane di 20 anni. L’incidente si è verificato mentre il veicolo percorreva la strada statale. I soccorritori intervenuti sul luogo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La dinamica esatta dell’incidente è in fase di accertamento. La strada rimasta chiusa per alcune ore ha ripreso regolarmente il traffico nel pomeriggio.

CHIOGGIA (VENEZIA) - Ennesimo incidente mortale sulla Romea: Carlo Boscolo, di 20 anni, ha perso la vita nelle prime ore del mattino di domenica 12 luglio. L'incidente Ancora un incidente mortale sulla Romea. Questa mattina, intorno alle 6.45, un 20enne di Rosolina stava percorrendo la statale 309 in direzione Ravenna quando, per motivi ancora da chiarire, è uscito di strada poco dopo il ponte sul fiume Brenta. Sul posto sono arrivati i soccorsi, con il supporto anche dell'elicottero, ma per Boscolo non c'era più nulla da fare. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Incidente sulla Romea, Carlo Boscolo perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: morto sul colpo. Aveva 20 anni

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