Taranto la CISL FP chiede un concorso per assistenti sociali

La CISL FP del Comune di Taranto ha presentato una richiesta ufficiale per l’attivazione di un concorso pubblico destinato a assistenti sociali. La richiesta mira ad aumentare il numero di personale disponibile per i servizi sociali della città. La richiesta è stata presentata in risposta a necessità di rafforzare gli organici degli uffici comunali. La richiesta è stata comunicata attraverso un documento ufficiale inviato agli uffici competenti.

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Tarantini Time Quotidiano La CISL FP del Comune di Taranto torna a chiedere il rafforzamento del servizio sociale professionale attraverso nuove assunzioni e sollecita l’amministrazione comunale a indire un concorso pubblico specifico per il profilo di assistente sociale, a seguito dell’ultimo piano assunzionale approvato dalla giunta. Secondo il sindacato, l’iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che prevede una graduatoria unica nazionale per le assunzioni negli Ambiti territoriali sociali e nei Comuni, rappresenta un passo positivo ma non sufficiente a rispondere alle esigenze immediate degli enti locali, a causa dei tempi necessari per la sua effettiva disponibilità.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Taranto, la CISL FP chiede un concorso per assistenti sociali ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Comune di Taranto, la CISL FP contesta il piano del fabbisogno: organico insufficiente e troppo precariatoLe osservazioni sono emerse durante il confronto con il Direttore Generale Marco Lesto, previsto dal contratto collettivo nazionale e sollecitato... Lavoratori comunali, la Cisl Fp chiede risposte sul contratto e gli straordinariIl sindacato Cisl Funzione pubblica annuncia l’avvio di una serie di assemblee in tutte le direzioni del Comune di Catania, su esplicita richiesta... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: CISL FP: Taranto e l’Italia e le emergenze del territorio - CISL; CISL FP: Taranto rischia il collasso dei servizi pubblici; Servizi pubblici al limite, senza assunzioni il territorio arretra; Macchina amministrativa al collasso: il Comune di Taranto crolla a soli 3,7 dipendenti ogni mille abitanti. Ginosa (Taranto). HELP 27 smentisce la Cisl: Nostri dipendenti pagati con puntualitànel leggere quanto riportato nell'articolo pubblicato in data 22.05.2019 La Asl paga, ma gli operatori del 118 restano senza stipendio, evidenzio la totale infondatezza dei fatti in esso riportati ... quotidianosanita.it Cisl Fp al Capo di Stato Maggiore della Marina, 'No a basi svuotate'Si è svolto oggi a Taranto, nella base navale di San Vito, l'incontro tra le organizzazioni sindacali e il nuovo Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto. Un ... ansa.it Omicidio a Taranto, 35enne ucciso durante una lite. La vittima è originaria del Mali. E' caccia all'autore, indaga la Polizia #ANSA x.com