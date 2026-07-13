Un'imprenditrice napoletana, alla guida di una storica azienda di famiglia, ha annunciato il ritorno a Capri con la sua collezione di gioielli. La decisione segna il riavvio delle attività in loco, dopo aver ottenuto successo anche negli Stati Uniti. La sua presenza mira a valorizzare le tradizioni artigianali e il territorio dell'isola. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici delle attività o sui tempi di riapertura.

Le tradizioni, le radici, il territorio. Parte da qui la (nuova) sfida di Carla della Corte. L'imprenditrice napoletana alla guida della storica azienda di famiglia, con la quale ha conquistato anche gli Stati Uniti torna, da quest'anno a Capri con i suoi gioielli. Con il brand Ileana Della Corte - il nome della mamma - approda in via Roma, luogo strategico con vista sul Golfo dal quale vengono ridisegnare le coordinate del commercio sull'isola, dopo una esperienza in via delle Botteghe. «Abbiamo conquistato uno spazio molto più grande in uno scenario completamente diverso rispetto al passato - racconta -. L'isola è profondamente cambiata e adesso il turismo, quello che alimenta le attività dei negozi, parte da maggio e lambisce ottobre. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Capri, il ritorno di Carla della Corte: «Una sfida nel nome dell'artigianato del territorio»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Perché Peppino Di Capri cambiò nome: la storia del cognome Faiella e del suo nome d’artePeppino Di Capri, nome d’arte di Giuseppe Faiella, ha spiegato in varie interviste le ragioni della sua scelta.

Noi Moderati, territorio e futuro. La sfida di Antonella Gramigna: "Cultura, artigianato e identità"In una città con radici profonde che spaziano dalla storia all’artigianato, si affronta la necessità di ripensare il proprio futuro.