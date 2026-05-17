Noi Moderati territorio e futuro La sfida di Antonella Gramigna | Cultura artigianato e identità

In una città con radici profonde che spaziano dalla storia all’artigianato, si affronta la necessità di ripensare il proprio futuro. Nonostante le molteplici risorse, come tradizioni, commercio e cultura, queste non sono sempre integrate in un piano di sviluppo coerente. La sfida consiste nel trovare un modo per valorizzare al meglio queste componenti, rafforzando l’identità locale e creando un percorso di crescita sostenibile. Un obiettivo che richiede chiarezza e impegno da parte delle istituzioni e della comunità.

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Pistoia deve tornare ad avere una visione chiara di sé stessa. Abbiamo una città ricca di storia, tradizioni, vivaismo, commercio, cultura e produzioni di qualità, ma troppo spesso queste risorse non vengono inserite in un progetto organico di crescita e valorizzazione. Tra i temi centrali portati avanti da Antonella Gramigna, candidata al consiglio comunale di Pistoia nella coalizione di centrodestra con Noi Moderati, a sostegno di Anna Maria Celesti, emerge con forza una visione della città fondata su identità, valorizzazione del territorio e rilancio del centro storico attraverso cultura, artigianato ed eccellenze locali. Secondo Gramigna, il centro storico deve tornare ad essere il cuore vivo della città, non soltanto dal punto di vista commerciale ma anche culturale e identitario. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Noi Moderati, territorio e futuro. La sfida di Antonella Gramigna: "Cultura, artigianato e identità" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Reggio Calabria: Noi Moderati lancia la sfida con 32 candidati? Cosa sapere Luciano Politi e Nino Foti ufficializzano a Palazzo San Giorgio la lista Noi Moderati. Il territorio e le sue identità. Il ritorno di Gustopolis. Tartufo, cucina, artigianatoMONTOPOLI Gustopolis torna con la mostra mercato del tartufo marzuolo e dei prodotti tipici sabato 28 e domenica 29 marzo nel centro storico di... NOI MODERATI. Ecco le nomine del partito a MADDALONIMADDALONI – Continua, senza sosta, il lavoro di radicamento in Provincia di Caserta di Noi Moderati, a opera del Coordinamento provinciale. Il Commissario provinciale, Gennaro VASTANO, su proposta del ... casertace.net Noi Moderati rafforza il coordinamento cittadino: Alessandro Conforti nominato vice commissario a CosenzaNuovo incarico politico per l’avvocato Alessandro Conforti, nominato vice commissario cittadino di Noi Moderati nella città di Cosenza. La designazione è stata ufficializzata attraverso una lettera fi ... cosenzachannel.it