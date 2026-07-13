Nuovo fronte giudiziario per Sigfrido Ranucci e la redazione di Report. Il giornalista Rai e alcuni componenti della trasmissione d’inchiesta hanno presentato una denuncia-querela in relazione alla diffusione di atti coperti dal segreto investigativo riguardanti l’inchiesta sul presunto attentato dinamitardo nei confronti dello stesso Ranucci. La vicenda ha immediatamente alimentato il dibattito pubblico, sia per il contenuto della denuncia sia per le polemiche che hanno accompagnato la diffusione di intercettazioni e documenti investigativi da parte di alcune testate. Nelle stesse ore si è aperto anche un nuovo caso politico legato a RaiPlay, dove, secondo esponenti di Fratelli d’Italia, risulterebbe non più disponibile una vecchia puntata di Report dedicata alla vicenda delle mascherine Covid. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Caos Report, Ranucci presenta denuncia: ora scoppia anche il caso RaiPlay

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Attentato a Ranucci, il conduttore di Report presenta una denuncia per diffamazioneIl conduttore di Report ha presentato una denuncia per diffamazione contro dichiarazioni e articoli che ipotizzavano un “finto attentato” a suo...

Report: “Guardateci su Raiplay”. Ranucci: “Divisioni? No, redazione stordita da sciaccallaggio”La redazione di Report invita il pubblico a seguire il programma su Raiplay, criticando la decisione della Rai di sospendere le repliche estive.

Temi più discussi: Report, sospese le repliche: Chiarezza sul caso Ranucci. La redazione: censura Rai; Rai sospende Report: stop alle repliche estive per il caso Ranucci; Caso Ranucci, Bellavia: Sono allibito per l'amicizia con Lavitola. Lo squalifica. E da Report sempre inchieste unilaterali; 1mattina News 2025/26 - Caso Ranucci, Lavitola indagato come possibile mandante - 07/07/2026 - Video.

Il caso #Ranucci. #FratellidItalia si prepara a presentare un esposto sui rapporti tra il conduttore di #Report e #WalterLavitola, il presunto mandante dell'attentato contro il giornalista x.com

Caos Report, Ranucci presenta denuncia: scoppia anche il caso RaiPlaySigfrido Ranucci e la redazione di Report hanno presentato una denuncia-querela a Roma in relazione alla diffusione di atti coperti dal segreto investigativo legati ... bigodino.it

Attentato a Ranucci, il conduttore di Report presenta una denuncia per diffamazioneSigfrido Ranucci (Foto di Stefano Colarieti/LaPresse)Sigfrido Ranucci (Foto di Stefano Colarieti/LaPresse) Sigfrido Ranucci passa ... msn.com