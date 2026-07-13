Fratelli d’Italia ha presentato un'interrogazione in Consiglio comunale riguardo ai cantieri aperti a Taranto. La richiesta riguarda i lavori in corso, i ritardi accumulati e i disagi causati alla popolazione. L’attenzione è rivolta alle tempistiche di completamento e alle eventuali problematiche riscontrate durante le attività di costruzione. La questione viene sollevata per ottenere chiarimenti sulle modalità di gestione e sulle eventuali soluzioni adottate.

Tarantini Time Quotidiano Fratelli d’Italia porta in Consiglio comunale le criticità legate ai numerosi cantieri aperti in città. I consiglieri comunali Giampaolo Vietri, Tiziana Toscano e Luca Lazzaro hanno presentato un’interrogazione per chiedere all’Amministrazione un aggiornamento sullo stato di avanzamento delle opere pubbliche e sulle misure adottate per limitare i disagi a cittadini e attività economiche. L’iniziativa nasce dalle numerose segnalazioni raccolte sul territorio, che riferiscono di strade chiuse, traffico congestionato e lavori che, secondo il gruppo consiliare, si protraggono da mesi senza una chiara comunicazione sulle tempistiche di conclusione. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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© Tarantinitime.it - Cantieri a Taranto, Fratelli d’Italia chiede chiarezza: interrogazione su lavori, ritardi e disagi

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