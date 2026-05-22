Ritardi posti auto e disagi a Bari comitati critici sui lavori Pnrr | Serve maggiore chiarezza
A Bari, i lavori finanziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza stanno causando ritardi, problemi con i posti auto e disagi ai quartieri coinvolti. Le operazioni riguardano il potenziamento del sistema di trasporto pubblico locale e la riqualificazione di alcune strade principali, tra cui via Manzoni e via Argiro. Mentre i cantieri avanzano, comitati cittadini chiedono maggiore chiarezza sui tempi di completamento e sulle modalità di esecuzione delle opere.
Dal Brt alla riqualificazione di assi stradali strategici come via Manzoni e via Argiro, l'impatto dei lavori legati ai fondi Pnrr continua a creare disagi, mentre si iniziano a intravedere i risultati. Nel quartiere Libertà, a tenere banco è il rifacimento di via Manzoni, dove i lavori di ripavimentazione procedono a rilento anche a causa delle piogge degli ultimi mesi. Patrizia Lucamante, presidente dell'associazione dei commercianti, evidenzia problemi e prospettive: «C'è un problema legato ai ritardi, alla polvere che si alza durante i lavori e del transito di persone pressoché azzerato per i negozi che si affacciano sulla strada. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Sullo stesso argomento
Villa Giaquinto, lavori Pnrr ancora al palo. "Serve chiarezza sui tempi, va riaperta subito"Una richiesta chiara e condivisa: sbloccare i lavori e restituire Villa Giaquinto alla città di Caserta.
Lavori Verrazzano, è scontro. FdI: "Chiarezza sui ritardi". Giorgio: "Analisi in corso come previsto dal progetto"Il giallo sui tempi per i lavori di consolidamento del Ponte da Verrazzano – che per Palazzo Vecchio giallo non è ma per Fratelli d’Italia sì – alla...
Il parcheggio interrato di piazza Bengasi non è ancora partito ma accumula già ritardi. Per realizzare la struttura, che costerà al contribuente 55mila euro a posto auto, prima degli scavi saranno necessarie bonifiche belliche e ambientali, per la presenza di idro facebook
Come non farsi truffare noleggiando un'auto in Italia? reddit
Sessanta posti auto per San Giusto. La mossa contro il nodo parcheggiSan Giusto, ecco il parcheggio da sessanta posti. La giunta ha votato il piano di fattibilità che riguaradano l’infrastruttura, attesa e richiesta da tempo dai residenti. A San Giusto, dopo i ritardi ... lanazione.it
Posta, ritardi e consegne a singhiozzo a Cesena: Tredici bollette arrivate insiemeCesena, 4 gennaio 2026 – C’è posta per te?. Non proprio, in realtà i cesenati lamentano ‘buchette vuote’ e mancanza di corrispondenza. La problematica, espressa da Poste Italiane per la zona di ... ilrestodelcarlino.it