Ritardi posti auto e disagi a Bari comitati critici sui lavori Pnrr | Serve maggiore chiarezza

A Bari, i lavori finanziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza stanno causando ritardi, problemi con i posti auto e disagi ai quartieri coinvolti. Le operazioni riguardano il potenziamento del sistema di trasporto pubblico locale e la riqualificazione di alcune strade principali, tra cui via Manzoni e via Argiro. Mentre i cantieri avanzano, comitati cittadini chiedono maggiore chiarezza sui tempi di completamento e sulle modalità di esecuzione delle opere.

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