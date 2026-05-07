Sanità alla ASL Taranto oltre 1,1 miliardi | UIL FP chiede chiarezza su risorse e assunzioni

La ASL di Taranto riceve oltre 1,1 miliardi di euro per il settore sanitario, secondo quanto annunciato dalla Regione Puglia con la ripartizione delle risorse del Servizio sanitario. La UIL FP ha chiesto chiarimenti riguardo alla distribuzione dei fondi e alle assunzioni previste. Non sono stati forniti dettagli specifici sui criteri di assegnazione né sui piani di rafforzamento del personale. La questione riguarda principalmente la trasparenza e la gestione delle risorse assegnate.

Tarantini Time Quotidiano La Regione Puglia ha approvato il riparto delle risorse del Servizio sanitario regionale per il 2025, assegnando alla ASL di Taranto una disponibilità finanziaria superiore a 1,11 miliardi di euro, a cui si aggiunge una quota del fondo di riequilibrio regionale da 250 milioni destinato alle aziende con maggiori criticità. Un dato rilevante sul piano economico che, però, secondo la UIL FP di Taranto non si traduce automaticamente in un miglioramento dei servizi, in un contesto segnato da carenze strutturali e difficoltà operative diffuse. A intervenire è il segretario generale Giovanni Maldarizzi, che richiama la necessità di chiarire la destinazione effettiva delle risorse.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Sanità, alla ASL Taranto oltre 1,1 miliardi: UIL FP chiede chiarezza su risorse e assunzioni Notizie correlate Arsenale di Taranto, UIL FP: “Ok al decreto sugli organici, ma servono assunzioni immediate”Tarantini Time QuotidianoLa UIL FP accoglie positivamente lo schema di Decreto Ministeriale che conferma l’organico dell’Arsenale Militare Marittimo... Sanità a Taranto, FP CGIL proclama lo stato di agitazione del personale ASLTarantini Time QuotidianoLa Funzione Pubblica CGIL ha proclamato lo stato di agitazione del personale dell’ASL di Taranto denunciando una situazione... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dalla Regione 1 miliardo per Asl Taranto; All’Asl Taranto oltre 1,11 miliardi, ma i servizi restano in emergenza; Sanità, 1,11 miliardi all’ASL Taranto: la UIL FP incalza Serviranno ai cittadini o a coprire i debiti?; Ospedale San Cataldo, il fallimento della politica taglia nastri: Taranto ancora una volta umiliata. Taranto, Ospedale San Cataldo, ‘attivazione entro il primo trimestre 2028’Attivazione del nuovo ospedale San Cataldo di Taranto entro il primo trimestre del 2028. L’ipotesi è contenuta nella relazione tecnica illustrata oggi nella seduta congiunta delle commissioni consil ... trmtv.it Sanità pugliese, via libera al riparto di risorse: quasi un miliardo e mezzo alla CapitanataAlla Asl di Foggia destinati 1,19 miliardi di euro, pari a una quota pro capite di oltre 2.021 euro; 293 milioni al Policlinico di Foggia ... foggiatoday.it PNRR Sanità, corsa contro il tempo: la provincia di Trapani accelera su Case di Comunità e telemedicina #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Vertice sulla sanità ad Alghero x.com