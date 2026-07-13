Cani e gatti in ufficio il benefit che piace ai lavoratori | il 55% cambierebbe azienda per portarli con sé

Il 55% dei lavoratori europei afferma che portare cani e gatti in ufficio potrebbe spingerli a cambiare azienda. Lo rivela il Pet-Friendly Advantage Workplace Report 2026, un’indagine condotta su oltre 16.000 dipendenti in 16 Paesi europei. Il rapporto, commissionato dal gruppo Mars e realizzato da Censuswide, evidenzia come la possibilità di avere animali sul posto di lavoro rappresenti un fattore rilevante nelle scelte professionali.

Per più di un lavoratore europeo su due la possibilità di portare il proprio animale in ufficio potrebbe diventare un motivo per cambiare azienda. È quanto emerge dal Pet-Friendly Advantage Workplace Report 2026, un’indagine commissionata dal gruppo Mars e condotta da Censuswide su oltre 16mila dipendenti in 16 Paesi europei. Il 55% degli intervistati afferma che una politica favorevole agli animali influenzerebbe la scelta del datore di lavoro, mentre l’81% ritiene che la presenza dei pet contribuisca a creare un’atmosfera più rilassata e positiva. In Romania e Grecia il pet-friendly pesa di più. Fonte: Pet-Friendly Advantage Workplace Report 2026 La disponibilità a valutare un nuovo impiego pur di lavorare in un ambiente che ammetta gli animali raggiunge il 65% in Romania, il valore più alto tra i Paesi analizzati. 🔗 Leggi su Open.online

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Caught in the CEO's VIP elevator, they thought I'd be fired. Instead, he married & spoiled me

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