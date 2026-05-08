Catania cani e gatti in ufficio | la svolta pet-friendly per i dipendenti della Città Metropolitana

A Catania, è stata annunciata una novità per i dipendenti pubblici: potranno portare con sé cani e gatti negli uffici della Città Metropolitana. L'iniziativa mira a rendere più flessibile l'ambiente lavorativo e coinvolgere i dipendenti in un nuovo modo di vivere il lavoro quotidiano. La proposta è stata comunicata dal sindaco durante un incontro con le rappresentanze sindacali. Finora, non ci sono state restrizioni ufficiali in merito.

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L'annuncio del sindaco di Catania, Enrico Trantino, per rendere nota la possibilità per i dipendenti pubblici che hanno un cane o un gatto di poterli portare con sé al lavoro negli uffici pubblici. Potranno accedere due volte a settimana e a patto che gli altri colleghi siano d'accordo.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Taxi per cani e viaggi pet-friendly: la mobilità per animali sta diventando un nuovo business in Italia “Niente cani all’altare!”: a Palermo il parroco spegne i matrimoni pet-friendly e fa esplodere le polemicheUna nuova direttiva liturgica sta facendo discutere i futuri sposi e gli amanti degli animali nel capoluogo siciliano. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Città Metropolitana di Catania, via libera agli animali negli uffici; Cani e gatti alla scrivania: a Catania l'ufficio diventa pet-friendly; Catania: la Città Metropolitana apre il Centro Direzionale a cani e gatti, accesso due giorni a settimana. Catania, cani e gatti in ufficio: la svolta pet-friendly per i dipendenti della Città MetropolitanaL'annuncio del sindaco di Catania, Enrico Trantino, per rendere nota la possibilità per i dipendenti pubblici che hanno un cane o un gatto di poterli ... fanpage.it #LaPrimaCosaBella, a Catania un rifugio notturno per chi vive in strada con cani e gattiA Catania ha aperto un rifugio notturno un po' particolare nel quartiere di Cibali: accoglie persone senza fissa dimora insieme ai loro cani e gatti, cosa unica in città. Attualmente ospita 19 persone ... rainews.it Alla Città Metropolitana di Catania il personale potrà andare al lavoro con il proprio cane o gatto: via libera agli animali negli uffici del Centro Direzionale. https://www.freepressonline.it/2026/05/07/citta-metropolitana-di-catania-via-libera-agli-animali-negli-uffic - facebook.com facebook Conosci il portale per la transizione energetica della Città Metropolitana di Milano Scoprite i casi studio del territorio, come la riqualificazione energetica del Centro Scolastico Parco Nord Approfondisci shorturl.at/uMn9l #CittàMetropolitanadiMilano x.com