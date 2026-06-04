Il foggiano di Pugliapromozione che pagava ' pet-sitter' di cani e gatti con i soldi della Regione

Un dipendente di Pugliapromozione, con sede in provincia di Foggia, avrebbe utilizzato fondi regionali per pagare pet-sitter di cani e gatti. L'inchiesta, ancora in corso, ha evidenziato presunti ammanchi contabili e una gestione dei fondi pubblici in modo privatistico. La vicenda si sarebbe protratta per oltre sei anni senza che emergessero segnalazioni ufficiali. Indagini sono in corso per chiarire i dettagli di questa condotta.

L'inchiesta che sta scuotendo le fondamenta di Pugliapromozione oltre a far luce su presunti ammanchi contabili, sembra raccontare una vera e propria gestione privatistica della cosa pubblica che si è protratta, nel silenzio più totale, per oltre sei anni.Il decreto di sequestro preventivo emesso. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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Soldi di Pugliapromozione usati per pagare il "pet-sitter" di cani e gatti: i verbali dell'inchiestaUn'inchiesta ha rivelato che fondi di Pugliapromozione sono stati utilizzati per pagare servizi di pet-sitting per cani e gatti.

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