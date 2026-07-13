CANALE 5 RILANCIA THE WALL E SPERA NEL MIRACOLO DELLA RUOTA DELLA FORTUNA
Lunedì 13 luglio 2026, il programma “The Wall” torna in onda nel preserale di Canale 5. Si tratta di un quiz con un grande muro che, in modo rapido, può influenzare significativamente le sorti dei partecipanti. La trasmissione è considerata uno dei format più spettacolari della televisione. La rete spera di ottenere ascolti elevati, in vista di un possibile successo stagionale.
Lunedì 13 luglio 2026, nel preserale di Canale 5 arriva “The Wall”, uno dei format più spettacolari della tv con il suo iconico “muro” che, in un istante, può cambiare la vita dei concorrenti. Alla guida del game show, portato al successo da Gerry Scotti, ci sarà Max Giusti che terrà compagnia ai telespettatori per tutta l’estate, sette giorni su sette. Le regole di “The Wall” sono semplici: in ogni puntata gareggia una coppia legata da un vincolo familiare o di amicizia. Il gioco si articola in tre round e una fase finale caratterizzata dalla grande novità della Lucky Ball: un ultimo lancio che può aumentare notevolmente la vincita oppure azzerarla. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org
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