Canale 5 interrompe temporaneamente la messa in onda de La Ruota della Fortuna dopo oltre un anno di programmazione continua. La trasmissione verrà sostituita da un nuovo show chiamato The Wall, che andrà in onda durante i mesi estivi. La decisione riguarda sia il programma di successo condotto da Gerry Scotti sia la pausa prevista per il format tradizionale. La programmazione tornerà successivamente con eventuali aggiornamenti.

Dopo una lunghissima programmazione quasi no stop di un anno, La Ruota della Fortuna si ferma per un paio di mesi per far riposare il format e Gerry Scotti. Un game quotidiano, seppur registrato, è tra i lavori più impegnativi per un conduttore e occorre ricaricare le batterie anche per gli autori in vista della prossima stagione televisiva. E così il 27 giugno la Ruota saluterà per i mesi estivi il pubblico di Canale 5 e darà la linea a The Wall, il game show già di Gerry Scotti e ora presentato da Max Giusti, nuovo volto Mediaset. Dopo aver guidato Caduta Libera, l’attore, conduttore e imitatore farà compagnia al pubblico dell’ammiraglia Mediaset e sfiderà l’access estivo di Rai1 a suon di emozionanti giochi.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - CANALE 5 FA RIPOSARE LA RUOTA DELLA FORTUNA: ARRIVA THE WALL NEI MESI ESTIVI

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