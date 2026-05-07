Su Canale 5, la trasmissione ‘La Ruota della Fortuna’ viene temporaneamente sostituita da ‘The Wall’ nel prime-time. Gerry Scotti, che per un anno ha condotto il quiz, non sarà più al timone del programma, e al suo posto ci sarà Max Giusti. La decisione avviene dopo una lunga stagione di programmazione ininterrotta e di molte puntate realizzate in rapida successione.

Dopo un anno di rotazioni ininterrotte e una maratona produttiva che ha visto Gerry Scotti stakanovista assoluto, ‘ La Ruota della Fortuna’ si concede una pausa. Nonostante si tratti di un format registrato, il ritmo frenetico di un appuntamento quotidiano ha messo a dura prova autori e macchine produttive: il "fermo ai box" è necessario per ricaricare le energie in vista della prossima stagione. Il cambio della guardia su Canale 5. Il countdown per il cambio di testimone è già fissato: il 27 giugno segnerà l'ultima puntata stagionale della Ruota. Ma il preserale di Canale 5 non resterà certo al buio, puntando su un altro game show, vecchia conoscenza del pubblico: a presidiare la fascia dell'access prime time arriverà ‘ The Wall ’ secondo quanto anticipato da Fanpage.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gerry Scotti rimpiazzato da Max Giusti nel prime-time di Canale 5. ‘La Ruota della Fortuna’ lascia il posto a ‘The Wall’

Gerry Scotti stravolge La ruota della fortuna: il famoso in studio, Samira e pubblico a bocca aperta

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