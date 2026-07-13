A 82 anni, una donna residente in Piemonte è riconosciuta come la ballerina di pole dance più anziana al mondo. Ha iniziato a praticare questa disciplina da diversi anni e si presenta ancora in forma, esibendosi in spettacoli pubblici. La sua attività viene segnalata come esempio di longevità sportiva e di impegno personale. La donna ha dichiarato che l’età non rappresenta un ostacolo per continuare a praticare la pole dance.

A 82 anni, Idanna Abignente — residente in Piemonte, a Pino Torinese — è considerata la ballerina di pole dance più anziana del mondo. Le sue acrobazie alla pertica hanno conquistato il web: i video delle sue performance, rilanciati da numerosi canali social, hanno raccolto centinaia di migliaia di visualizzazioni, trasformandola in un simbolo di energia, disciplina e libertà a qualsiasi età., La sua storia, raccontata in diretta a "Morning News", nasce quasi per caso. "Un’amica di uno dei miei figli aveva appena aperto una scuola e ho voluto provare", spiega la donna. "Lei non credeva nella mia costanza: pensava che dopo un mese avrei mollato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Campionessa di pole dance a 82 anni, la storia di Idanna: "L’età non è un alibi"

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L'ESIBIZIONE di Charlène Guignard e Marco Fabbri

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