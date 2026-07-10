È morta ad Arezzo all' età di 82 anni Patrizia Nitti nipote dello statista lucano Francesco Saverio

Patrizia Nitti, 82 anni, è deceduta ad Arezzo. È nota come nipote dello statista lucano Francesco Saverio Nitti, che fu presidente del consiglio tra il 1919 e il 1920. La notizia della sua morte è stata comunicata nelle ultime ore. Non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze del decesso.

Arezzo, 10 luglio 2026 – È morta ad Arezzo, all'età di 82 ann i Patrizia Nitti, nipote dello statista lucano Francesco Saverio Nitti, presidente del consiglio dal 1919 al 1920. Lo ha annunciato l'associazione di Melfi (Potenza) dedicata allo statista, della quale è stata presidente per un quarto di secolo. Patrizia Nitti è stata protagonista della fase costitutiva, a Melfi e nella Regione Basilicata, delle strutture stabili che hanno in questi anni portato luce e valorizzazione al pensiero e all'opera di Francesco Saverio Nitti. Prima l'Associazione melfitana e poi la Fondazione di cui l'Associazione rappresenta la partecipazione sociale insieme ai fondatori istituzionali (Regione Basilicata, Università della Basilicata, Provincia di Potenza, Comuni di Melfi e Maratea). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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