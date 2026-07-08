A 82 anni, una donna ha affermato di non voler lasciare che l’età definisca le sue scelte. Da dodici anni si allena regolarmente, partecipando anche a competizioni di pola dance. La sua passione per questa disciplina è iniziata in una palestra di Torino e da allora non si è mai fermata. È stata riconosciuta come la pola dancer più anziana al mondo.

Tutto è iniziato dodici anni fa in una palestra di Torino, poi la oggi 82enne Idanna Abignente e la pola dance non si sono più lasciati. Infatti è stata incornata “la pola dancer più anziana del mondo”. “Mi alleno due o tre volte alla settimana, anche di più quando faccio le gare. Vinco sempre perché non ci sono altre over 80. – ha spiegato ironicamente a La Stampa – Agli ultimi campionati ero l’unica della categoria. Nelle categorie over 70 e over 80 ero sempre da sola. L’anno scorso c’era un’americana di 74 anni, ma sopra gli ottanta non ho ancora incontrato nessuna, anche se mi piacerebbe molto”. E ancora: “È uno sport completo ma anche molto complesso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “A 82 anni non voglio che il numero decida per me. Mi alleno 2/3 volte a settimana, anche di più per le gare”: Idanna Abignente è la pola dancer più anziana al mondo

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