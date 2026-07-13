Ottanta pellegrini hanno completato il Cammino della Traslazione, partendo da Asciano e arrivando a Le Vertighe, percorrendo oltre 28 chilometri tra Crete Senesi e Valdichiana. La nona edizione si è conclusa con una Messa solenne al Santuario di Santa Maria delle Vertighe e una rievocazione storica. L’evento ha portato avanti il messaggio di fraternità e riconciliazione, mantenendo vivo il legame con l’antica leggenda della Traslazione.

Arezzo, 13 luglio 2026 – . Dall'antica leggenda della Traslazione un messaggio ancora attuale di fraternità e riconciliazione. Oltre 28 chilometri percorsi tra Crete Senesi e Valdichiana, culminati al Santuario di Santa Maria delle Vertighe con la Messa solenne e la tradizionale rievocazione storica. Si è conclusa con una grande partecipazione e un intenso clima di raccoglimento la nona edizione del Cammino della Traslazione, il pellegrinaggio che ogni anno unisce Asciano al Santuario di Santa Maria delle Vertighe, nel Comune di Monte San Savino, ripercorrendo un itinerario di circa 28 chilometri tra le Crete Senesi e la Valdichiana Aretina. Circa 80 pellegrini hanno preso parte all'iniziativa, promossa dall'Associazione Il Cammino della Traslazione A. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cammino della Traslazione, ottanta pellegrini da Asciano a Le Vertighe nel segno della pace: successo per la nona edizione

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