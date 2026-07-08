Il Cammino della Traslazione tra Crete Senesi e Valdichiana si svolgerà domenica 12 luglio. L’evento, che collega le due aree, prevede un percorso a piedi che si svolge lungo un itinerario stabilito. La manifestazione coinvolge partecipanti locali e turisti e si svolge nel rispetto delle normative vigenti. Le autorità hanno comunicato che l’evento si terrà regolarmente, senza modifiche o annullamenti previsti.

Arezzo, 8 luglio 2026 – Ritorn a domenica 12 luglio uno degli appuntamenti più suggestivi dell'estate tra le province di Siena e Arezzo. È infatti in programma la nona edizione del C ammino della Traslazione, alla nona edizione consecutiva, il pellegrinaggio-escursione non competitivo che collega Asciano, nel cuore delle Crete Senesi, al Santuario di Santa Maria delle Vertighe, nel Comune di Monte San Savino, ripercorrendo un itinerario di circa 28 chilometri tra strade bianche, sentieri e antichi percorsi di devozione. Un cammino che negli anni è diventato molto più di un semplice evento escursionistico: rappresenta un ponte tra territori, comunità e tradizioni, capace di coniugare spiritualità, storia, cultura e valorizzazione paesaggistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Cammino della Traslazione unisce Crete Senesi e Valdichiana

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Podismo. Crete Senesi Ultramarathon. Quarta edizione da recordÈ tutto pronto per la quarta edizione della Crete Senesi Ultramarathon, che si svolgerà dall’1 al 3 maggio a Rapolano Terme.

Alla guida dell’azienda di famiglia, leader nell’estrazione e lavorazione del travertino, segue produzione, marketing e i contatti con i clienti internazionali. Poi si rilassa tra sculture e il paesaggio delle Crete SenesiCamilla Dei, nata nel 1965 in provincia di Siena, è alla guida dell’azienda di famiglia specializzata nell’estrazione e lavorazione del travertino.

Temi più discussi: Torna domenica 12 luglio l’appuntamento con il Cammino della Traslazione; Il Papa a Pavia: le parole del Vescovo Corrado in San Pietro in Ciel d’Oro; Molfetta celebra la festa estiva di San Corrado; Palazzo Taglieschi Anghiari, la prima domenica del mese è ad ingresso gratuito.

Il Cammino della Traslazione unisce Crete Senesi e ValdichianaASCIANO. Torna domenica 12 luglio uno degli appuntamenti più suggestivi dell'estate tra le province di Siena e Arezzo. È infatti in programma la ... ilcittadinoonline.it

Teoria della creazione di strategie per la difesa della torre dei maghi! reddit

Torna domenica 12 luglio l’appuntamento con il Cammino della TraslazioneIl pellegrinaggio-escursione non competitivo che collega Asciano, nel cuore delle Crete Senesi, al Santuario di Santa Maria delle Vertighe, nel Comune di Monte San Savino ... msn.com