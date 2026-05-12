Festival Michael 2026 una grande edizione nel segno della comunità | Il Monte è sempre in cammino

Dal 7 al 9 maggio, Monte Sant’Angelo ha ospitato la nona edizione del Festival Michael, evento che ha coinvolto la comunità locale e visitatori provenienti da diverse aree. La manifestazione si è concentrata su temi come spiritualità, patrimonio, storia e tradizioni, integrando anche nuove produzioni culturali. L’edizione 2026 ha portato in scena momenti di partecipazione popolare e ha rafforzato il legame tra i partecipanti e il territorio, sottolineando il motto “Il Monte è sempre in cammino”.

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Monte Sant’Angelo ha celebrato dal 7 al 9 maggio la nona edizione del Festival Michael, tra spiritualità, patrimonio, storia, tradizioni, partecipazione popolare e nuove produzioni culturali. Dalle parrocchie alle associazioni, dalla memoria di GarganoStudi alla rievocazione dell’Apparizione della Vittoria, il Festival conferma la sua vocazione: raccontare la Città dei due Siti UNESCO come luogo di fede, cultura e comunità. “Siamo pietre vive di una costruzione comune”. Il 26 giugno evento importante con Assisi per celebrare il legame tra San Francesco e San Michele. L’anteprima del Festival, mercoledì 6 maggio, è stata dedicata alla...🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Festival Michael 2026, una grande edizione nel segno della comunità: “Il Monte è sempre in cammino” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate La XIII edizione del Festival della Parola, nel segno della biofilia, varca i confini del Parmense“Biofilia” è la parola chiave intorno a cui ruoterà quest’anno il Festival della Parola. A Monte Sant’Angelo torna il festival MichaelTORNA IL FESTIVAL MICHAEL, DAL 7 AL 9 MAGGIO LA NONA EDIZIONE Il Festival del patrimonio culturale, spirituale, naturale e gastronomico della Città... Argomenti più discussi: Festival Michael 2026: dal 7 al 9 maggio la nona edizione nella Città dei due siti Unesco; Festival Michael 2026: dal 7 al 9 maggio la nona edizione nella Città dei due Siti UNESCO; Michael 2026, Monte Sant’Angelo celebra La porta del cielo tra storia, fede e comunità; MONTE SANT’ANGELO, TORNA IL FESTIVAL MICHAEL: TRE GIORNI TRA FEDE, STORIA E SPETTACOLO NELLA CITTÀ UNESCO. GroundUP Music Festival 2026, svelata la line-up completa dell’evento ideato e diretto da Michael League degli Snarky Puppy ift.tt/CBdPUV1 x.com Suki Waterhouse in Michael Kors al Met Gala 2026: La moda è arte (4 maggio 2026). L'abito, che hanno definito un rimando terracotta alle sculture classiche, ha un corpetto scollato, una silhouette aderente, pannelli allungati che si trascinano dietro l'abito e dr reddit Festival Michael 2026: dal 7 al 9 maggio la nona edizione nella Città dei due Siti UNESCOTre giorni di appuntamenti dedicati all'Arcangelo, ai due Siti UNESCO e all'identità culturale e spirituale di Monte Sant'Angelo. Tra gli eventi di punta: la rievocazione storica della battaglia tra B ... adnkronos.com