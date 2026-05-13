Calendario Nations League volley maschile 2026 | gli orari e le avversarie dell’Italia

Lo scorso anno, l’Italia ha perso la finale della Nations League di volley maschile. La competizione si svolge nel 2026 e include diverse tappe in vari paesi. Sono state definite le date e gli orari delle partite, con l’Italia che affronterà diverse squadre in incontri di qualificazione e finali. Il calendario ufficiale è stato pubblicato e mostra gli avversari e le location di ogni gara.

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Lo scorso anno l’Italia perse la finale della Nations League di volley maschile, venendo tramortita dalla Polonia in occasione dell’atto conclusivo andato in scena a Ningbo: per la prima volta nella storia della competizione gli azzurri erano in lotta per la conquista del trofeo, ma i biancorossi imposero il loro gioco in terra cinese. La nostra Nazionale si prese la rivincita qualche settimana più tardi, sconfiggendo i polacchi nella semifinale dei Mondiali e involandosi verso il secondo titolo iridato consecutivo. L’Italia si rimetterà in gioco tra poche settimane e cercherà di ben figurare nella Nations League 2026, che ci terrà compagnia durante l’estate e che ci proietterà verso gli Europei casalinghi, dove tra l’altro verrà messo in palio il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario Nations League volley maschile 2026: gli orari e le avversarie dell’Italia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Calendario Nations League volley femminile 2026: gli orari e le avversarie dell’ItaliaL’Italia ha vinto le ultime due edizioni della Nations League di volley femminile, il prestigioso torneo internazionale itinerante che anima... Volley femminile, le possibili convocate dell’Italia per la Nations League. Chi sarà l’opposta titolare?I primi raduni azzurri sono dietro l’angolo in vista di una stagione molto particolare, la prima da cinque anni a questa parte, dove gli impegni sono... Temi più discussi: Calendario Nations League volley femminile 2026: gli orari e le avversarie dell’Italia; Nations League volley femminile 2026: il calendario dell’Italia e dove vederla; Le azzurre per la Golden Nations League; Aia Aequilibrium Cup Women Elite. Calendario Nations League volley femminile 2026: gli orari e le avversarie dell’ItaliaL'Italia ha vinto le ultime due edizioni della Nations League di volley femminile, il prestigioso torneo internazionale itinerante che anima abitualmente ... oasport.it Nations League, Bulgaria e Francia le prime avversarie dell'ItaliaSaranno la Bulgaria per l'Italia femminile e la Francia per quella maschile le prime avversarie della Nazionali campioni del mondo nella prossima Volleyball Nations League. Parte prima la femminile: ... gazzetta.it