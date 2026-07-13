ROMA – Il caldo record non molla la presa e ci aspettano ancora giorni bollenti, secondo le ultime notizie di oggi 13 luglio. La settimana sarà rovente con pochi temporali, dicono i meteorologi, spiegando che il bacino del Mediterraneo si appresta a subire una nuova e decisa spinta da parte dell’anticiclone subtropicale. La settimana che sta per aprirsi sarà caratterizzata da un solido scenario di stabilità atmosferica, con la massa d’aria calda di matrice nordafricana che punterà dritta verso l’Italia. Rispetto alle precedenti fiammate estive, questa ondata si distinguerà per una parziale asimmetria, concentrando i suoi effetti termici più estremi sulle regioni del Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori, pur non risparmiando il Settentrione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Caldo record, la fiammata estiva non molla la presa: settimana rovente con pochi temporali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dai temporali al bel tempo, arriva la prima fiammata estiva con 30-32°C nel weekendDopo giorni caratterizzati da temporali e temperature fresche, le condizioni meteorologiche cambiano drasticamente in vista del fine settimana.

Dai temporali al bel tempo, arriva la prima fiammata estiva con i primi 30-32°C nel weekendDopo giorni di maltempo e temperature tipiche della stagione autunnale, le previsioni indicano un cambiamento improvviso.

Temi più discussi: Caldo record ritorna, ecco la lunga fiammata di luglio: le previsioni meteo; Caldo senza tregua, nuova fiammata africana sull'Italia: nel weekend punte fino a 40 gradi; Caldo record, la fiammata estiva non molla la presa: settimana rovente con pochi temporali; Caldo, nuova fiammata in arrivo: a giugno + 3 gradi sopra la media. VIDEO.

Fiammata africana sull'Italia: è la terza ondata di caldo con punte che toccheranno i 42°C Caldo africano su tutto lo stivale con medie intorno ai 35 °C e temporali di calore sui rilievi Leggi l’articolo completo: lasicilia.visitlink.me/B1k7bz x.com

Monta l’ondata di caldo. Mercoledì bollino rosso in 7 città, in serata temporali al Nord. Temperature record: fino a 40 gradi per il weekendNelle prossime ore l’anticiclone africano si impossesserà progressivamente dell’Italia portando a una nuova fiammata di calore intenso. Allarme per i ricoveri ... quotidiano.net

Meteo, arriva la fiammata africana: temperature record fino a 39°C, ecco dove colpiràArriva la fiammata africana con temperature record fino a 39°. L'alta pressione si appresta a consolidarsi sull'Italia, dando il via - in ... msn.com