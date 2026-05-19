Dai temporali al bel tempo arriva la prima fiammata estiva con 30-32°C nel weekend

Dopo giorni caratterizzati da temporali e temperature fresche, le condizioni meteorologiche cambiano drasticamente in vista del fine settimana. Le previsioni indicano un aumento delle temperature con valori che si aggirano tra i 30 e i 32 gradi, segnando l’arrivo della prima vera ondata calda della stagione estiva. Il cambiamento si presenta come un rapido e deciso passaggio dal maltempo a condizioni di tempo stabile e soleggiato, con temperature elevate che dureranno almeno fino al weekend.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui