Dai temporali al bel tempo arriva la prima fiammata estiva con 30-32°C nel weekend

Da webmagazine24.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo giorni caratterizzati da temporali e temperature fresche, le condizioni meteorologiche cambiano drasticamente in vista del fine settimana. Le previsioni indicano un aumento delle temperature con valori che si aggirano tra i 30 e i 32 gradi, segnando l’arrivo della prima vera ondata calda della stagione estiva. Il cambiamento si presenta come un rapido e deciso passaggio dal maltempo a condizioni di tempo stabile e soleggiato, con temperature elevate che dureranno almeno fino al weekend.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

(Adnkronos) – Dopo il maltempo e una prima metà del mese di maggio dai connotati spiccatamente autunnali, l'atmosfera è pronta a un drastico ribaltone meteo. Vivremo le ultime 24 ore caratterizzate da qualche acquazzone e temporale residuo, per poi lasciare definitivamente spazio al dominio dell'Anticiclone Africano, che porterà con sé il primo, inequivocabile respiro dell'Estate. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

SVOLTA METEO: Torna il SOLE e arriva il primo CALDO!

Video ? SVOLTA METEO: Torna il SOLE e arriva il primo CALDO! ?

Sullo stesso argomento

Dai temporali al bel tempo, arriva la prima fiammata estiva con i primi 30-32°C nel weekend(Adnkronos) – Dopo il maltempo e una prima metà del mese di maggio dai connotati spiccatamente autunnali, l'atmosfera è pronta a un drastico...

Ancora maltempo ma nel weekend arriva la prima ‘fiammata africana’ con oltre 30 gradi al Sud(Adnkronos) – L'Italia si trova stretta in una morsa di forte maltempo ma nel weekend cambia tutto con l'arrivo di una fiammata africana, secondo le...

dai temporali al bel tempoDai temporali al bel tempo, arriva la prima fiammata estiva con 30-32°C nel weekendDopo il maltempo e una prima metà del mese di maggio dai connotati spiccatamente autunnali, l'atmosfera è pronta a un drastico ribaltone meteo. Vivremo le ultime 24 ore caratterizzate da qualche acqua ... adnkronos.com

dai temporali al bel tempoNuvoloso al Nord, temporali al Sud e sole sulle isole: che tempo farà il 13 maggioLa pressione si mantiene bassa sulle nostre regioni, ma in questa giornata non ci saranno precipitazioni degne di nota se non qualcuna sull’Appennino emiliano. Sul resto dei settori il tempo sarà più ... dire.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web