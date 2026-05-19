Dai temporali al bel tempo arriva la prima fiammata estiva con 30-32°C nel weekend
Dopo giorni caratterizzati da temporali e temperature fresche, le condizioni meteorologiche cambiano drasticamente in vista del fine settimana. Le previsioni indicano un aumento delle temperature con valori che si aggirano tra i 30 e i 32 gradi, segnando l’arrivo della prima vera ondata calda della stagione estiva. Il cambiamento si presenta come un rapido e deciso passaggio dal maltempo a condizioni di tempo stabile e soleggiato, con temperature elevate che dureranno almeno fino al weekend.
(Adnkronos) – Dopo il maltempo e una prima metà del mese di maggio dai connotati spiccatamente autunnali, l'atmosfera è pronta a un drastico ribaltone meteo. Vivremo le ultime 24 ore caratterizzate da qualche acquazzone e temporale residuo, per poi lasciare definitivamente spazio al dominio dell'Anticiclone Africano, che porterà con sé il primo, inequivocabile respiro dell'Estate. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
SVOLTA METEO: Torna il SOLE e arriva il primo CALDO!
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