Dai temporali al bel tempo arriva la prima fiammata estiva con i primi 30-32°C nel weekend

Dopo giorni di maltempo e temperature tipiche della stagione autunnale, le previsioni indicano un cambiamento improvviso. Nel weekend si attendono condizioni di bel tempo e temperature che potranno raggiungere i 30-32°C, segnando l'inizio di una fase estiva. Questa prima fiammata caldo-sole si inserisce in un quadro meteorologico che sta rapidamente modificandosi rispetto alla prima metà di maggio. Le condizioni climatiche sono destinate a evolversi in modo netto rispetto ai giorni precedenti.

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