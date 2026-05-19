Dai temporali al bel tempo arriva la prima fiammata estiva con i primi 30-32°C nel weekend
Dopo giorni di maltempo e temperature tipiche della stagione autunnale, le previsioni indicano un cambiamento improvviso. Nel weekend si attendono condizioni di bel tempo e temperature che potranno raggiungere i 30-32°C, segnando l'inizio di una fase estiva. Questa prima fiammata caldo-sole si inserisce in un quadro meteorologico che sta rapidamente modificandosi rispetto alla prima metà di maggio. Le condizioni climatiche sono destinate a evolversi in modo netto rispetto ai giorni precedenti.
(Adnkronos) – Dopo il maltempo e una prima metà del mese di maggio dai connotati spiccatamente autunnali, l'atmosfera è pronta a un drastico ribaltone meteo. Vivremo le ultime 24 ore caratterizzate da qualche acquazzone e temporale residuo, per poi lasciare definitivamente spazio al dominio dell'Anticiclone Africano, che porterà con sé il primo, inequivocabile respiro dell'Estate. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
SVOLTA METEO: Torna il SOLE e arriva il primo CALDO!
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