Caldo record il bollettino del ministero | mercoledì sette bollini rossi e nove arancioni Quali sono le città più a rischio

Da open.online 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il bollettino del ministero segnala un aumento delle città con allerta caldo, con sette bollini rossi e nove arancioni. Firenze e Perugia sono classificate con rischio massimo e rischio elevato, rispettivamente, già da lunedì 13 luglio e fino a mercoledì. La situazione riguarda aree dove le condizioni di caldo intenso possono influire sulla salute della popolazione.

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Torna il grande caldo e aumentano i bollini rossi e arancioni. È allerta «rischio salute» per Firenze e Perugia in rosso già da oggi, lunedì 13 luglio, fino a mercoledì. Ai capoluoghi di Toscana e Umbria, il 15 luglio si aggiungeranno Bologna, Brescia, Frosinone, Roma e Torino. I bollini arancioni. Sempre mercoledì, temperature e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nelle persone più suscettibili per Cagliari, Campobasso, Latina, Milano, Pescara, Rieti, Trieste, Verona e Viterbo; tutte città contrassegnate dal bollino arancione. Infine, le città in giallo sono 11: Ancona, Bari, Bolzano, Catania, Civitavecchia, Genova, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria e Venezia. 🔗 Leggi su Open.online

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