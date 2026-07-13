Caldo record il bollettino del ministero | mercoledì sette bollini rossi e nove arancioni Quali sono le città più a rischio

Il bollettino del ministero segnala un aumento delle città con allerta caldo, con sette bollini rossi e nove arancioni. Firenze e Perugia sono classificate con rischio massimo e rischio elevato, rispettivamente, già da lunedì 13 luglio e fino a mercoledì. La situazione riguarda aree dove le condizioni di caldo intenso possono influire sulla salute della popolazione.

Torna il grande caldo e aumentano i bollini rossi e arancioni. È allerta «rischio salute» per Firenze e Perugia in rosso già da oggi, lunedì 13 luglio, fino a mercoledì. Ai capoluoghi di Toscana e Umbria, il 15 luglio si aggiungeranno Bologna, Brescia, Frosinone, Roma e Torino. I bollini arancioni. Sempre mercoledì, temperature e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nelle persone più suscettibili per Cagliari, Campobasso, Latina, Milano, Pescara, Rieti, Trieste, Verona e Viterbo; tutte città contrassegnate dal bollino arancione. Infine, le città in giallo sono 11: Ancona, Bari, Bolzano, Catania, Civitavecchia, Genova, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria e Venezia. 🔗 Leggi su Open.online

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CALDO ESTREMO: A VENEZIA SCATTA IL BOLLINO ROSSO | 22/06/2026

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