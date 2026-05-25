Allerta caldo in Italia | bollini arancioni in 12 città

Dodici città italiane sono sotto bollino arancione a causa delle alte temperature previste. Il Piano di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute è in atto, con l’obiettivo di tutelare in particolare le persone più vulnerabili. Le autorità hanno attivato misure specifiche per ridurre i rischi legati al caldo intenso, monitorando le condizioni meteorologiche e diffondendo raccomandazioni alla popolazione.

AGI - È attivo il Piano di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, per proteggere la salute soprattutto nelle persone più vulnerabili. Il programma di attività, rende noto il Ministero della Salute, prevede l'elaborazione giornaliera di un bollettino sulle ondate di calore città-specifico, oggi al debutto; l'invio al Centro di riferimento locale (CL) competente per gli interventi di prevenzione socio-sanitaria; la pubblicazione dei bollettini sul portale del Ministero per l'informazione generale alla popolazione. I bollettini sulle ondate di calore sono elaborati dal Dipartimento di Epidemiologia SSR Regione Lazio, nell'ambito del Piano operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal Ministero. 🔗 Leggi su Agi.it

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