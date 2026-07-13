Mercoledì, in Italia, sono previsti sette bollini rossi e nove arancioni nelle città della penisola a causa di un’ondata di caldo intenso. Le temperature non mostrano segnali di diminuzione e si mantiene un clima molto caldo. La situazione riguarda principalmente diverse aree del paese, con condizioni di caldo estremo confermate dai bollini di allerta.

L’Italia è nel pieno della terza ondata di calore, con temperature che non accennano a scendere. Per mercoledì sono previsti 7 bollini rossi e 9 arancioni in diverse città della penisola. Servizio di Alessandra Camarca TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Caldo, la terza ondata. Mercoledì previsti 7 bollini rossi

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