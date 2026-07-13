Caldo la terza ondata Mercoledì previsti 7 bollini rossi

Da tv2000.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Mercoledì, in Italia, sono previsti sette bollini rossi e nove arancioni nelle città della penisola a causa di un’ondata di caldo intenso. Le temperature non mostrano segnali di diminuzione e si mantiene un clima molto caldo. La situazione riguarda principalmente diverse aree del paese, con condizioni di caldo estremo confermate dai bollini di allerta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’Italia è nel pieno della terza ondata di calore, con temperature che non accennano a scendere. Per mercoledì sono previsti 7 bollini rossi e 9 arancioni in diverse città della penisola. Servizio di Alessandra Camarca TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

caldo la terza ondata mercoled236 previsti 7 bollini rossi
© Tv2000.it - Caldo, la terza ondata. Mercoledì previsti 7 bollini rossi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Caldo, la terza ondata. Mercoledì previsti 7 bollini rossi

Video Caldo, la terza ondata. Mercoledì previsti 7 bollini rossi

Notizie e thread social correlati

Meteo, terza ondata di caldo sull’Italia: settimana tra i 39°C e i 41°C, bollini rossi e arancioni in aumentoLe temperature sulla Penisola raggiungono tra i 39°C e i 41°C, con bollini rossi e arancioni in aumento.

Ondata di caldo, arrivano i primi bollini rossiUn’ondata di caldo sta interessando l’Europa, con temperature elevate che hanno portato alla classificazione di bollini rossi in alcune regioni...

Temi più discussi: Terza ondata di caldo anomalo, in verde solo Venezia e Verona. Ed è allarme siccità; Fino a 40 gradi nel weekend: in arrivo la terza ondata di caldo; Terza ondata di caldo sull'Italia, quando finirà? Oms: Altre settimane letali in arrivo; In arrivo la la terza ondata di caldo africano del 2026.

caldo la terza ondataCaldo, avanza la terza ondata. A Roma afa su di 5 gradi, oltre 40 tra Sud e isole. Due città da bollino rossoLa terza ondata di calore dell'estate entra nella sua fase più intensa. Da ieri l'anticiclone africano ha rialzato ulteriormente le temperature, soprattutto al Centro-Sud, dove ... ilmessaggero.it

caldo la terza ondataCaldo estremo, terza ondata di calore in Italia: quando arriva e quanto dura. Temperature record anche in Europa, da Parigi alla GermaniaDopo i temporali di ieri sera sul Piemonte, che hanno provocato l'esondazione di due corsi d'acqua in Val Germanasca, fra le montagne della provincia di Torino, questa mattina si è tornati alla stabil ... tg.la7.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web