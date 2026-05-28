Ondata di caldo arrivano i primi bollini rossi
Un’ondata di caldo sta interessando l’Europa, con temperature elevate che hanno portato alla classificazione di bollini rossi in alcune regioni italiane. Oggi rappresenta il primo giorno in cui si registrano queste allerte di massimo rischio. Contestualmente, sono previsti i primi temporali, che potrebbero apportare un temporaneo calo delle temperature e influenzare le condizioni meteorologiche nelle zone interessate.
La bolla di calore che sta attraversando l’Europa. Oggi per l’Italia è il giorno dei primi bollini rossi ma già oggi arrivano i primi temporali. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Ondata di caldo, arrivano i primi bollini rossi
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