Ondata di caldo, arrivano i primi bollini rossi

Notizia in breve

Un’ondata di caldo sta interessando l’Europa, con temperature elevate che hanno portato alla classificazione di bollini rossi in alcune regioni italiane. Oggi rappresenta il primo giorno in cui si registrano queste allerte di massimo rischio. Contestualmente, sono previsti i primi temporali, che potrebbero apportare un temporaneo calo delle temperature e influenzare le condizioni meteorologiche nelle zone interessate.