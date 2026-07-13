Le temperature sulla Penisola raggiungono tra i 39°C e i 41°C, con bollini rossi e arancioni in aumento. L'anticiclone domina l'area, colpendo soprattutto Sardegna e Centro-Sud. Nel fine settimana si prevede l'arrivo di aria più fresca, con possibili temporali violenti. La settimana si apre con condizioni di caldo intenso, che si protrarrà nei giorni successivi.

Previsioni meteo della settimana: l'anticiclone punta sulla Penisola. Sardegna e Centro-Sud le aree più colpite. Possibili temporali violenti nel weekend con l'arrivo di aria più fresca Arrivano nuovi aggiornamentimeteoe l’Italiasi prepara ad affrontare una delle ondate dicalorepiù intense dell’estate. A differenza degli episodi precedenti, quando l’anticiclone africano aveva solo sfiorato la Penisola, questa voltala massa d’aria calda si è spostata più a est,investendo direttamente il Paese. Le temperature saliranno in modo marcato soprattutto suSardegna, Centro-Sud e versante tirrenico, mentre anche il Nord dovrà fare i conti con afa e valori ben oltre la media stagionale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Meteo, terza ondata di caldo sull’Italia: settimana tra i 39°C e i 41°C, bollini rossi e arancioni in aumento

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Terza ondata di caldo africano sullItalia. Incendi al Nord

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