Le alte temperature rappresentano una sfida crescente per le infrastrutture digitali, come reti e data center. Il caldo estremo può influire sulla funzionalità di sistemi che supportano aziende, enti pubblici, sistemi di videosorveglianza e reti wireless. La progettazione di queste strutture deve considerare la resistenza alle alte temperature per garantire continuità operativa e sicurezza dei servizi. La gestione del rischio legato alle condizioni climatiche estreme diventa quindi un elemento chiave nella pianificazione delle infrastrutture digitali.

Il caldo non è soltanto un problema per le persone e per gli ambienti di lavoro. Sempre più spesso, le alte temperature diventano una criticità anche per le infrastrutture digitali che sostengono aziende, enti pubblici, sistemi di videosorveglianza, reti wireless e servizi connessi.. Quando sale server, armadi di rete, apparati wireless e dispositivi IP lavorano in ambienti troppo caldi o non adeguatamente controllati, il rischio non è solo tecnico. Possono verificarsi rallentamenti, interruzioni, perdita di prestazioni e disservizi che incidono direttamente sulla continuità operativa. Per questo il tema del caldo estremo si lega sempre di più alla progettazione tecnologica: una rete moderna non deve essere solo veloce, ma anche stabile, sicura e capace di funzionare in condizioni ambientali difficili. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Caldo estremo e infrastrutture digitali: perché reti e data center devono essere progettati per resistere

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Drying Grid: How Expanding U.S. Drought Threatens Energy Supply — and Data Centers

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