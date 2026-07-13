Caldo estremo e infrastrutture digitali | perché reti e data center devono essere progettati per resistere

Da puntomagazine.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le alte temperature rappresentano una sfida crescente per le infrastrutture digitali, come reti e data center. Il caldo estremo può influire sulla funzionalità di sistemi che supportano aziende, enti pubblici, sistemi di videosorveglianza e reti wireless. La progettazione di queste strutture deve considerare la resistenza alle alte temperature per garantire continuità operativa e sicurezza dei servizi. La gestione del rischio legato alle condizioni climatiche estreme diventa quindi un elemento chiave nella pianificazione delle infrastrutture digitali.

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Il caldo non è soltanto un problema per le persone e per gli ambienti di lavoro. Sempre più spesso, le alte temperature diventano una criticità anche per le infrastrutture digitali che sostengono aziende, enti pubblici, sistemi di videosorveglianza, reti wireless e servizi connessi.. Quando sale server, armadi di rete, apparati wireless e dispositivi IP lavorano in ambienti troppo caldi o non adeguatamente controllati, il rischio non è solo tecnico. Possono verificarsi rallentamenti, interruzioni, perdita di prestazioni e disservizi che incidono direttamente sulla continuità operativa. Per questo il tema del caldo estremo si lega sempre di più alla progettazione tecnologica: una rete moderna non deve essere solo veloce, ma anche stabile, sicura e capace di funzionare in condizioni ambientali difficili. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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