Un articolo spiega che l'elaborazione dei dati si sta spostando più vicino agli utenti, passando dall'infrastruttura centrale a quella distribuita. Questa tendenza riguarda settori come aziende, videosorveglianza, reti industriali e servizi connessi. L’obiettivo è ridurre la latenza e aumentare l’affidabilità delle reti digitali, rendendo le infrastrutture più efficienti.

Dalle aziende ai sistemi di videosorveglianza, dalle reti industriali ai servizi connessi: l’elaborazione distribuita riduce latenza, migliora affidabilità e rende le infrastrutture digitali più efficienti.. Nel mondo digitale attuale la velocità non è più un dettaglio tecnico. È una condizione essenziale per garantire servizi stabili, dati disponibili e sistemi capaci di rispondere in tempo reale. Aziende, enti pubblici, sistemi di videosorveglianza, reti industriali e applicazioni IoT producono ogni giorno una quantità crescente di informazioni. Tutti questi dati devono essere raccolti, trasmessi, elaborati e protetti. È in questo scenario che entra in gioco l’edge computing, una delle evoluzioni più importanti delle infrastrutture digitali moderne. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Edge computing e infrastrutture digitali: perché i dati devono essere elaborati sempre più vicino agli utenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

5.9: Cloud and Edge Computing: Infrastructure for Modern Forces

Notizie e thread social correlati

Rete, edge computing e AI: così FiberCop abilita i servizi digitali del futuroFiberCop ha annunciato l’implementazione di tecnologie di rete avanzate, tra cui edge computing e intelligenza artificiale, per migliorare i servizi...

Reti IP e gestione dei dati: le infrastrutture digitali che rendono aziende e città più connesseLe infrastrutture digitali che supportano reti IP e la gestione dei dati sono fondamentali per le aziende e le città moderne.

Temi più discussi: L’Italia vuole diventare un hub strategico per i data center; Tlc, Asstel: Sovranità digitale, le reti al centro capacità Paese di scegliere, innovare e competere; Red Hat Device Edge porta Kubernetes rugged sui Panasonic TOUGHBOOK; Pax Silica, la mossa Ue sui chip.

Red Hat Device Edge porta Kubernetes rugged sui Panasonic TOUGHBOOKRed Hat Device Edge arriva sui Panasonic TOUGHBOOK per portare sicurezza, resilienza e automazione nei contesti edge rugged. 01net.it

ASUS NUC 16 Pro: come l’edge AI cambia il ruolo dei mini PC enterpriseCon il NUC 16 Pro ASUS riposiziona la piattaforma Next Unit of Computing per l’edge AI. Processori Intel Core Ultra Serie 3, 180 TOPS, fino a 96 GB di memoria LPDDR5x, AI SuperBuild e doppia rete 2,5 ... 01net.it