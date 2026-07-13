Le alte temperature e la siccità stanno causando problemi a campi e allevamenti. Le autorità hanno emanato ordinanze per limitare il caldo, mentre i rider hanno indetto uno sciopero. Le giornate sono caratterizzate da temperature molto elevate, con effetti diretti sull'agricoltura e sul settore del trasporto. La situazione si mantiene critica a causa delle condizioni climatiche estreme.

Caldo estremo e siccità mettono in crisi anche campi e allevamenti. Tra ordinanze anti caldo e lo sciopero dei rider, il paese affronta giornate bollenti. Servizio di Monica Di Loreto TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Caldo e lavoro, in crisi campi e allevamenti. Sciopero dei rider

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