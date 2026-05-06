David di Donatello 2026 protesta dei lavoratori spettacolo | Noi invisibili risposte o sciopero

In vista della 71esima edizione dei David di Donatello, i lavoratori del settore dello spettacolo e dell’audiovisivo hanno organizzato una protesta davanti ai locali di Cinecittà. I partecipanti hanno intonato slogan e esposto cartelli per chiedere risposte alle istituzioni. La manifestazione, denominata ‘Contro David, la festa degli invisibili’, ha coinvolto diverse persone del comparto, che si sono riunite per evidenziare le difficoltà che affrontano quotidianamente.

Mentre Cinecittà si prepara ad ospitare la 71esima edizione dei David di Donatello, all’esterno del complesso i lavoratori del mondo dello spettacolo e dell’audiovisivo si sono dati appuntamento per celebrare i ‘Contro David, la festa degli invisibili’. Si tratta della protesta indetta dal sindacato USB per chiedere il rinnovo dei contratti, fermi da 27 anni: “Oggi qui portiamo la denuncia delle decine di migliaia di lavoratori, maestranze e troupe che rendono possibile l’eccellenza del cinema italiano che si festeggia a poche centinaia di metri da qui”, afferma Vincenzo Lauricella, del coordinamento nazionale lavoro privato dell’USB, che...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - David di Donatello 2026, protesta dei lavoratori spettacolo: "Noi invisibili, risposte o sciopero" Notizie correlate Protesta dei lavoratori del Maggio Musicale. “Servono risposte su contratto e riforma dello spettacolo” \ VIDEODavanti alla Prefettura di via Cavour si è svolto il presidio dei lavoratori della Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino. Sciopero dei farmacisti il 13 aprile, stop di 24 ore: la protesta di oltre 76mila lavoratori del privatoLunedì 13 aprile oltre 76mila lavoratrici e lavoratori delle farmacie private sosteranno una nuova giornata di sciopero. Altri aggiornamenti Temi più discussi: David di Donatello, Mattarella: Il Cinema ha interpretato la crescita del nostro Paese; David di Donatello 2026, tutto quello che c'è da sapere: dalle nomination ai conduttori; La 71? edizione dei Premi David di Donatello; I candidati ai David di Donatello 2026 al Quirinale: le foto e il discorso di Mattarella. David di Donatello 2026: scaletta, candidati, premi e dove vedere la cerimoniaLa 71ª edizione va in onda da Cinecittà in prima serata su Rai 1, con Flavio Insinna e Bianca Balti alla conduzione. Tra i film più candidati Le città di pianura, La grazia e Le assaggiatrici ... vanityfair.it David di Donatello 2026 guida completa a candidature, conduttori e diretta televisivaDavid di Donatello 2026, la sfida tra La Grazia e Le città di pianura I David di Donatello 2026 si svolgono mercoledì 6 maggio al nuovo Teatro 23 di C ... assodigitale.it Da "La Grazia" a "Le città di pianura" fino a "Fuori", tutti i film candidati ai David di Donatello 2026 - facebook.com facebook Il David di Donatello oggi e 70 anni fa Questa sera presso il nuovo Teatro 23 di Cinecittà, inaugurato per l'occasione, la cerimonia di assegnazione dei David di Donatello. Dall'Archivio Luce la prima cerimonia del 1956 #Daviddidonatello x.com