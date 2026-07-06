Una nuova ondata di caldo e afa sta per arrivare, con temperature massime che raggiungeranno i 38°C. Dopo un periodo estivo più gradevole, l’anticiclone sub-tropicale si rafforza, portando un aumento delle temperature. La fase di clima più fresco e sopportabile si conclude così, con valori che torneranno a essere molto elevati, segnando il ritorno del caldo intenso dopo settimane di condizioni più miti.

La tregua sta per finire. Mandata agli archivi la fase estiva caratterizzata da un clima sicuramente gradevole e senza eccessi, il rinforzo dell’anticiclone sub-tropicale farà nuovamente aumentare le temperature massime con valori che toccheranno nuovamente i 36-38°C. Qual è la tendenza. Le mappe meteo dei più autorevoli centri di calcolo non lasciano scampo all’immaginazione: soprattutto a partire da mercoledì 8 luglio correnti molto calde in arrivo direttamente dall’entroterra africano attraverseranno il Mediterraneo per interessare le nostre regioni. Saranno soprattutto la Val Padana, la Toscana, il Lazio e le due Isole Maggiori a toccare i picchi più elevati durante le ore diurne. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Inizia una nuova ondata di caldo (e afa): dove si toccheranno 38°C

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