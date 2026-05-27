Nelle prossime ore, quattro città italiane – Bologna, Firenze, Torino e Roma – sono attese a raggiungere il massimo dell’ondata di calore iniziata negli ultimi giorni di maggio. La situazione prevede anche condizioni di afa, bollini rossi e temporali violenti.

Roma, 27 maggio 2026 – Afa, bollini rossi e temporali. Nelle prossime ore l'Italia si prepara ad affrontare il picco dell'ondata di calore che ha caratterizzato gli ultimi giorni di maggio, con 4 città roventi: Bologna, Firenze, Torino e Roma. Poi, a causa del caldo eccessivo, scoppieranno temporali, anche violenti, che abbasseranno leggermente le temperature, aumentando però la sensazione di disagio causata dall’umidità. Non uno scenario roseo, insomma, per questa fine di maggio dal sapore di un vero e proprio choc termico. Se pensiamo che dieci giorni fa tenevamo ancora la giacca anti vento, catapultarsi in queste temperature ha effetti fisicamente devastanti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Afa, bollini rossi e temporali violenti: l’Italia nella morsa del caldo anticipato. Quanto dura questa ondata di calore

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