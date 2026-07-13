Una ricerca ha scoperto che il cervello dei gatti invecchia in modo simile a quello umano. Questa somiglianza permette di stimare l’età di un gatto convertendola in anni umani. La procedura, che si basa su studi neurologici, mira a migliorare la comprensione dei processi di invecchiamento e delle malattie cerebrali. La ricerca evidenzia che il cervello felino e quello umano condividono caratteristiche di deterioramento nel tempo. Non sono stati forniti dettagli sul metodo di calcolo specifico.

C i sono diverse ragioni per cui calcolare quanti anni avrebbe un gatto se fosse un essere umano è complicato. Ma, da oggi, c’è una buona ragione per farlo: secondo nuova ricerca condotta da scienziati del College of Veterinary Medicine dell’Università di Auburn, dell’Università di Bath in Gran Bretagna e dell’École Nationale Vétérinaire de Toulouse in Francia il processo di invecchiamento dei nostri amici felini potrebbero custodire indizi sorprendenti su come e perché invecchiamo noi. Il gatto Flossie è nel Guinness dei primati: a 26 anni è il micio più anziano del mondo X Leggi anche › Gatti anziani, consigli di salute e idee gioco per la terza età (felina) Come si calcola l’età di un gatto?. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Calcolare l'età del gatto non è solo una curiosità: una ricerca rivela che il suo cervello invecchia in modo simile al nostro, aprendo nuove prospettive sull'Alzheimer

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