È stata scoperta una molecola che può ridurre i danni al cervello causati dalla malattia di Alzheimer. La ricerca identifica una possibile strategia per combattere questa forma di demenza, considerata una delle principali cause a livello globale. La scoperta si basa su studi condotti in laboratorio e rappresenta un passo avanti nella ricerca sulle terapie mirate alla malattia. Al momento, non sono stati annunciati sviluppi clinici o applicazioni immediate.

AGI - Individuato una nuova possibile strategia per contrastare la malattia di Alzheimer, una delle principali cause di demenza nel mondo. Uno studio dell' Università di Torino mostra che una molecola chiamata GHRH e un suo composto derivato, denominato MR-409, sono riusciti a ridurre alcuni dei principali danni associati alla patologia nei modelli sperimentali. L'Alzheimer colpisce milioni di persone e oggi le cure disponibili riescono soprattutto ad alleviare i sintomi, senza però fermarne davvero la progressione. Per questo motivo la comunità scientifica è impegnata nella ricerca di nuove terapie capaci di proteggere il cervello e rallentare il deterioramento cognitivo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Svolta contro l'Alzheimer: scoperta una molecola che riduce i danni al cervello

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Perché lAlzheimer colpisce la memoria

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