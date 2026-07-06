Gianni Morandi? Sono entrato in possesso di una notizia secondo la quale in una soffitta di Monghidoro c’è un bambino di 134 anni che invecchia al posto suo… | Gene Gnocchi e il suo spettacolo

Nel suo spettacolo dal titolo Una Crepa nel crepuscolo, Gene Gnocchi parla di tanti volti noti, da Bruno Vespa ad Alberto Angela, passando per il generale Vannacci e Gianni Morandi: “Non li metto nel mirino. In quarant’anni di carriera li ho conosciuti un po’ tutti, mi sorrideva l’idea di raccontarli per come immagino siano nella realtà, ovviamente la realtà che penso io”. E come se lo immagina, allora, il cantante di Fatti Mandare dalla Mamma? “Sono entrato in possesso di una notizia dei servizi segreti del ‘Cciss-Viaggiare informati’ secondo la quale in una soffitta di Monghidoro c’è un bambino di 134 anni che invecchia al posto di Morandi. Ora bisogna capire come liberarlo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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