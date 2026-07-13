Calciomercato Roma manovre a centrocampo | fari puntati su Danilo Santos

Durante il calciomercato, la Roma sta concentrando le sue attenzioni sul settore centrocampista. In particolare, il nome di Danilo Santos è al centro delle trattative. Nel frattempo, Manu Konè ha partecipato a un Mondiale con la nazionale francese, attirando l’interesse di club europei di alto livello. Le operazioni di mercato sono ancora in corso, senza annunci ufficiali o firme già avvenute.

Il mercato della Roma ruota attorno alle grandi manovre a centrocampo, dove l’ottimo Mondiale disputato da Manu Konè con la maglia della Francia sta attirando l’attenzione dei club più ricchi d’Europa. Nonostante sia una pedina fondamentale nello scacchiere tattico di Gasperini, il giocatore transalpino potrebbe salutare la Capitale in questa finestra estiva di trattative, ma solamente se negli uffici di Trigoria arrivasse un’offerta irrinunciabile da almeno 60 milioni di euro. Come riportato da Il Messaggero, la dirigenza capitolina avrebbe trovato il sostituto ideale in Danilo dos Santos de Oliveira, noto semplicemente come Danilo Santos, centrocampista classe 2001 in forza al Botafogo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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