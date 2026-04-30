Calciomercato Roma fari puntati in casa Real Madrid | pista Gonzalo Garcia

Sul fronte del calciomercato, la Roma ha puntato l’attenzione sul Real Madrid, con l’obiettivo di rafforzare il settore offensivo per la prossima stagione. Nonostante l’attuale campionato sia ancora in corso, la società sta già lavorando per pianificare le mosse future. Tra i nomi che circolano, si parla di Gonzalo Garcia come possibile obiettivo per il reparto avanzato. La squadra continua a concentrare le proprie energie sul rafforzamento della rosa.

Seppur ci sia ancora un campionato da terminare nel migliore dei modi per provare a rincorrere il sogno Champions League, la Roma è già a lavoro per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Tra i vari nomi per il vice-Malen spunta quello del giovane attaccante spagnolo del Real Madrid Gonzalo Garcia, per il quale ci sarà però da accontentare economicamente i Blancos. Concorrenza da tutta Europa. Nonostante i disordini dirigenziali, a Trigoria si cerca di anticipare i tempi e regalare a Gasperini una squadra pronta. Le principali richieste del tecnico di Grugliasco riguardano il reparto offensivo: un esterno veloce e di qualità ed una punta che possa alternarsi con Malen.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, fari puntati in casa Real Madrid: pista Gonzalo Garcia Notizie correlate Leggi anche: Gonzalo Garcia Juve, affare alla Morata? Il Real Madrid è pronto a lasciarlo partire solo a queste condizioni Roma, fari puntati su Victor Valdepenas: sfida a Milan e Arsenal per il talento del RealLa Roma continua a scandagliare il mercato internazionale alla ricerca di profili giovani e di grande prospettiva per rinforzare la propria linea... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Roma, fari puntati su Carlos Agusto. Per la fascia c’è anche un obiettivo in comune con l’Inter; Serie A, arbitri 34ª giornata: Milan-Juventus a Sozza, Di Bello per Bologna-Roma; Wesley, un esterno per due fasce. Da Dodò a Belghali: è caccia al vice; Calciomercato Roma, colpo Victor Valdepenas dal Real Madrid. Roma, fari puntati su Carlos Agusto. Per la fascia c’è anche un obiettivo in comune con l’InterLa Roma cerca esterni per la prossima stagione. Nel mirino del club giallorosso c'è da tempo Dodo della Fiorentina, ma non solo ... msn.com Idea Gonzalo García per l’attacco. Le ultime https://www.romanews.eu/calciomercato-roma-gonzalo-garcia-obiettivo-attacco/ #ASRoma #Romanewseu - facebook.com facebook