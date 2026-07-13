Calciomercato promozione A Pietrasanta conferme per Gega e Mancini e c’è Anzilotti Il Forte riporta a casa Sodini
Nel campionato di Promozione, il Pietrasanta ha confermato Gega e Mancini e ha annunciato l’arrivo di Anzilotti. La squadra sta lavorando per rinforzare ogni reparto, mentre il tecnico Leonardo Tocchini rimane alla guida. Il club spera nel ripescaggio in Eccellenza, ma nel frattempo prosegue il mercato con operazioni mirate. Il Forte ha riportato in rosa Sodini, rafforzando ulteriormente la propria rosa. La campagna acquisti continua con l’obiettivo di migliorare le prestazioni in vista della prossima stagione.
In Promozione è scatenato il Pietrasanta che, in attesa di sapere quale categoria farà (spera nel ripescaggio in Eccellenza ), sta consegnando chiavi in mano al confermato tecnico Leonardo Tocchini una squadra assai rinforzata in ogni reparto. Oltre alle tantissime conferme della rosa che ha fatto bene nella scorsa stagione vincendo i playoff del girone (per ora le ufficiali sono, dopo quella di capitan Alessandro Remedi, quelle del portiere Gega e dell’altro attaccante Gianmarco Mancini. ma a raffica nei prossimi giorni arriveranno pure quelle di Laurini, Laucci e Valentino Bartoli in difesa, Szabo sulla fascia, Alberto Petrucci, Mirco... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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