Nel campionato di Promozione, la squadra di Pietrasanta si mantiene in forma, senza aver subito reti e con attaccanti che trovano facilmente la via del gol. Recentemente, il club ha annunciato le dimissioni dell’allenatore Emiliano Ulivi, mentre la squadra prosegue la sua stagione con risultati positivi. La formazione si prepara alla prossima partita con continuità, mantenendo un rendimento stabile nel girone.

In Promozione il Pietrasanta è in gran salute: non prende gol e segna coi suoi attaccanti. Dopo aver schiantato 3-0 il Ponte Buggianese in semifinale playoff al termine di una gara dominata (in cui gli mancano pure 2 rigori che parevano netti), si appresta ad affrontare la matricola rivelazione Jolo (già battuta con due gol di scarto in campionato: 3-1 all’andata e 2-0 al ritorno) in campo neutro (che potrebbe essere il “Cei“ di Larciano) nella finale in cui i biancocelesti, in virtù del peggior piazzamento al termine della regular season (sono arrivati terzi, dietro ai pratesi secondi), devono vincere per accedere al triangolare fra le vincenti dei playoff dei tre gironi di Promozione Toscana dove in palio ci sarà un posto sicuro nella prossima Eccellenza.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Promozione. Pietrasanta sta bene e vede l’Eccellenza. Il Forte incassa le dimissioni di Emiliano Ulivi

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