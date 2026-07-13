Lo Stoccarda ha fatto un’offerta per il centrocampista del Milan Warren Bondo. Al momento, non è l’unica squadra interessata al giocatore, che è al centro di diverse voci di mercato sia in Italia che all’estero. Il club rossonero sta valutando le eventuali offerte in vista delle prossime settimane di calciomercato. Non ci sono ancora decisioni ufficiali su un possibile trasferimento.

Il mercato del Milan entra nel vivo anche per quanto riguarda il fronte uscite. Nelle ultime ore, infatti, i riflettori si sono accesi su Warren Bondo, centrocampista rossonero finito al centro di diverse indiscrezioni di mercato, sia in Italia che all'estero. Milan, Bondo verso la Germania?. Come riferito dal giornalista sportivo Orazio Accomando, lo Stoccarda ha effettuato un sondaggio esplorativo per sondare il terreno e capire la fattibilità dell'operazione. Il club tedesco però, non sembrerebbe essere l'unico che si è mosso per il giovane: sul centrocampista francese c'è anche l'interesse dell'udinese, pronta a battagliare per trattenerlo in Italia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, lo Stoccarda bussa per Bondo: non è l'unica squadra sul centrocampista

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