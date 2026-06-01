Milan Bondo di ritorno a Milanello | Schira rivela le intenzioni del centrocampista

Notizia in breve

Warren Bondo, centrocampista del 2003, è tornato a Milanello dopo aver giocato in prestito alla Cremonese. La sua cessione temporanea si è conclusa, e ora il giocatore è di nuovo a disposizione del club. La situazione contrattuale e le prossime mosse del Milan riguardano il suo utilizzo in squadra. Non sono stati forniti dettagli su eventuali trattative o piani specifici per il futuro del calciatore.