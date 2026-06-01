Milan Bondo di ritorno a Milanello | Schira rivela le intenzioni del centrocampista
Warren Bondo, centrocampista del 2003, è tornato a Milanello dopo aver giocato in prestito alla Cremonese. La sua cessione temporanea si è conclusa, e ora il giocatore è di nuovo a disposizione del club. La situazione contrattuale e le prossime mosse del Milan riguardano il suo utilizzo in squadra. Non sono stati forniti dettagli su eventuali trattative o piani specifici per il futuro del calciatore.
La retrocessione della Cremonese cancella gli obblighi di riscatto per Filippo Terracciano. Rientra al Milan anche il centrocampista francese Warren Bondo, che punta alla conferma in rosa per sostituire i partenti Ruben Loftus-Cheek e Youssouf Fofana. I verdetti ufficiali espressi dal campionato di Serie A generano un immediato effetto domino sulle strategie di calciomercato del Milan. La matematica retrocessione in Serie B della Cremonese, sancita dalla pesante sconfitta casalinga per 1-4 contro il Como, modifica gli accordi in essere tra i due club. Di conseguenza, la società grigiorossa non farà scattare l'obbligo di riscatto legato al cartellino del difensore Filippo Terracciano, il quale farà rientro a Milanello insieme al compagno di squadra Warren Bondo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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