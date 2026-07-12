Il Milan ha rotto i rapporti con Bondo e ha presentato tre offerte per un nuovo giocatore. La società sta cercando di rinforzare la rosa con nuovi acquisti, mentre le trattative per le uscite si sono complicate. La situazione interna ha subito un cambiamento improvviso, influenzando le strategie di mercato del club. Le trattative sono in corso e i dettagli delle offerte non sono stati ancora resi noti.

Mentre la dirigenza del Milan continua a lavorare sui colpi in entrata per rinforzare la rosa a disposizione di Amorim, le dinamiche interne legate alle uscite regalano un colpo di scena davvero improvviso. Il nome caldo, in queste ultime ore, è quello di Warren Bondo, il cui futuro sembra essere ormai tracciato lontano da Milanello. A parlare della sua situazione è stato l'esperto di mercato Nicoló Schira. Calciomercato Milan, bondo verso l'addio. Secondo quanto riferito dal giornalista, il centrocampista classe 2003 ha preso una decisione: lasciare il Milan in questa finestra estiva. Dentro la scelta del francese non ci sarebbe un semplice malumore, bensì qualcosa di concreto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, è rottura totale con Bondo: tre offerte sul tavolo

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CALCIOMERCATO MILAN I DUE COLPI A PARAMETRO ZERO

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