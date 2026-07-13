Calciomercato Lecce colpo a parametro zero | vicino Hysaj! I dettagli dell’operazione a sorpresa

Calciomercato Lecce, Elsad Hysaj è vicino a diventare un nuovo giocatore dei salentini. Colpo a zero, tutti i dettagli. Il Lecce punta a rinforzare la propria linea difensiva con un innesto di assoluta esperienza e affidabilità per il campionato di Serie A. La dirigenza del club pugliese si è mossa con decisione su Elseid Hysaj, esperto terzino destro attualmente libero da vincoli contrattuali dopo la naturale scadenza del suo accordo con la Lazio. I salentini hanno individuato nel calciatore albanese il profilo ideale per coprire la corsia laterale, e in queste ore sono già in corso fitti contatti tra le parti per cercare di raggiungere un’intesa definitiva. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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