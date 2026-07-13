Calciomercato Lecce colpo a parametro zero | vicino Hysaj! I dettagli dell’operazione a sorpresa

Da calcionews24.com 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Elsad Hysaj è a un passo dal firmare con il Lecce a parametro zero. L’accordo prevede il suo ingresso nella rosa dei salentini, con l’obiettivo di rafforzare la difesa in vista della prossima stagione di Serie A. L’operazione si concretizza senza costi di trasferimento, grazie alla scadenza del contratto con il precedente club. La firma dovrebbe arrivare a breve, confermando l’intenzione del club di puntare su un giocatore con esperienza nel massimo campionato italiano.

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Calciomercato Lecce, Elsad Hysaj è vicino a diventare un nuovo giocatore dei salentini. Colpo a zero, tutti i dettagli. Il Lecce punta a rinforzare la propria linea difensiva con un innesto di assoluta esperienza e affidabilità per il campionato di Serie A. La dirigenza del club pugliese si è mossa con decisione su Elseid Hysaj, esperto terzino destro attualmente libero da vincoli contrattuali dopo la naturale scadenza del suo accordo con la Lazio. I salentini hanno individuato nel calciatore albanese il profilo ideale per coprire la corsia laterale, e in queste ore sono già in corso fitti contatti tra le parti per cercare di raggiungere un’intesa definitiva. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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